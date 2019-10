Soome kaitsevägi võitleb mokatubakaga

Soome kaitseväe tehtud uurimuse kohaselt kasutab mokatubakat kolmandik ajateenijatest, neist enamus igapäevaselt. Mokatubaka kasutajate arv kasvab just ajateenistuse ajal.

Mokatubaka kasutamine on tuttav ilming Soome suurimas väeosas Karjala brigaadis Kouvolas Vekaranjärvel. Brigaadi töö- ja teenistusturvalisuseülem kapten Pasi Huomo sõnul on ühiskonnas toimuv osa ka kaitseväe tegevustest ja argielust.

«Usun, et meil on praegu samasugune olukord nagu mujal ühiskonnas ehk mokatubaka kasutamine on kasvanud. Kui teeksime pistelise küsitluse, siis sealt selguks, et mokatubaka kasutamine on selgelt muutunud üldisemaks,» ütles Huomo.

Soov vähendada suitsetamist ja mokatubaka kasutamist ei puuduta ainult ajateenijaid, vaid ka personali, kellel soovitatakse mõlemast loobuda.

«Kõige tähtsam on küsimus nikotiinisõltuvusest nii töös kui teenistuses. Me toetame personali sõltuvusest vabanemist rahaliselt ning jagame ajateenijatele soovitusi.»

Mokatubaka kasutajate soov selle kasutamist lõpetada on väiksem kui suitsetajatel. Mokatubakat peetakse ka ohutumaks, kuid Soome kaitseväe peastaabi peaarsti Maria Danielssoni sõnul pole see õige.

«Kui suitsetaja tõmbab suitsu, saab ta selle mõju vaid ühe sissetõmbe jagu korraga. Mokatubaka puhul võib see suus olla aga tunde,» võrdles Danielsson. Kõige suuremate kasutajate puhul võib see Danielssoni sõnul olla suus üle kuue tunni päevas.

Mokatubakas sisaldab lisaks nikotiinile ka 2500 kemikaali ja üle 20 vähki tekitavat ainet, mis imenduvad vereringesse kogu aja, kui mokatubaka padi on suus. Danielsson toonitab, et suitsetamisest ja mokatubakast loobumise asemel tuleks ajateenijatele rääkida nikotiinisõltuvusest.

Danielssoni sõnul nikotiinivabaduse edendamisega piisavalt tööd juba enne ajateenistust. Informatsiooni vahendamine lastele ja noortele koolides ja spordiringides on tema sõnul võtmetähtsusega.

«Muret tekitav on see, et mokatubaka kasutajad peavad seda praktiliselt ohutuks,» tõdeb Danielsson.

Soome kaitseväe ja kopsuterviseühingu Filhan tehtud uurimise andmetel suitsetab ajateenistuses olevatest meestest iga neljas. Kolmel aastal tehtud küsitluse väitel kasvas mokatubajate kasutajate arv nii, et mokatubakat kasutas igapäevaselt iga viies ajateenija.

Kuigi Soome kaardiväe jäägrirügemendis Santahaminas ja tankirügemendis Parolas alustati sel aastal mokatubakast loobumise kampaaniat, on selle kasutajate arv siiski kasvanud.

Samal ajal kui kaitsevägi soovib heas vormis ja terveid võitlejaid, soovitakse siiski pidada mokatubaka ja suitsetamise vastane kampaania realistlikuna. Pasi Huomo sõnul on kampaania sihtgrupp siiski täiskasvanud inimesed.

«Igaüks teeb oma otsuse, kuidas ta nikotiinitooteid kasutab.»

Huomo sõnul on mitmed mokatubakat kasutavatest noortest teinud seda juba aastaid enne ajateenistuse algust. Ta on samuti arvamusel, et nikotiinisõltuvuse ohte tuleks tutvustada juba koolis.

«Meie ülesannete ja lahenduste hulka jääb informeerimine ja see, et võime arstide abil pakkuda suitsetamise ja mokatubaka kasutamise lõpetamiseks abi.» Üks lahendus suitsetamise ja mokatubaka kasutamise vähendamiseks on eeskuju näitamine tegevväelaste poolt ning noortega töötavate inimeste poolt.

«Spordivõistkondade treenerid, õpetajad ning muud noortega kokku puutuvad inimesed ühiskonnas,» tõi Karjala brigaadi ülem kolonelleitnant Juhana Skyttä näiteid nendest, kes võiksid tubakatoodetest loobuda.

Suitsetamise vähenemine Soome kaitseväes tuli jutuks juba kolm aastat tagasi kui tubakaseadus karmistus. Näiteks Karjala brigaadis viidi suitsetamiskohad uste juurest minema ja nende arv vähenes 20-lt viieni. Nüüd on suitsetamise jaoks kohti vaid 400-le inimesele.

Suitsetajate arvu vähendamisel on oma mõju olnud ka ajateenijatele muude tegevuste leidmine, kui selleks varem olnud vabal ajal suitsetamas käimine või mokatubakas suus voodil vedelemine.

Kuigi mokatubaka müümine on Soomes keelatud, saab seda välismaalt Soome siiski riiki üks kilo korraga sisse tuua. Mokatubakat seostatakse tihti sportlastega ja see arusaam on näha ka Karjala brigaadis.

«Kahjuks leiab ka meie spordiväljakutel mokatubaka patju,» sõnas Huomo. «Õnneks väheneval määral, kuna suus olnud mokatubaka padi suurendab ka infektsiooniriski.»

Mingeid märke mokatubaka vastase kampaania edukusest on aga juba näha. Parolas ja Santahaminas sel aastal tehtud küsitluse andmetel on osa ajateenijatest üritanud vähendada mokatubaka kasutamist. Mokatubaka kasutamise vähendamine või sellest loobumine on neile olnud ka üks osa resevi suundumisest.