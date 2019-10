Trump lubas ehitada müüri ... Coloradosse

Milles on probleem? Asi selles, et Colorado osariik paikneb üsna keset Ühendriike, kuigi selle suur lõunanaaber New Mexico piirneb tõepoolest Mehhikoga.

«Teate, miks me võidame New Mexicos? Sest inimesed soovivad julgeolekut oma piirile,» ütles Trump Pittsburghis peetud kõnes.

«Ja me ehitame müüri New Mexico piirile. Ja me ehitame müüri Colorados,» jätkas ta. «Me ehitame kauni müüri. Suure, mis tõepoolest toimib, nii et sa ei saa sellest üle ega saa selle alt.»

«Ja me ehitame müüri Texases. Ja me ei ehita müüri Kansases, kuid nad saavad kasu müüridest, mida me just mainisime,» lisas ta.

Müüri rajamine lõunapiirile Mehhikoga oli Trumpi presidendivalimiste kampaania üks peateemasid 2016. aastal.

Kuid kongress on keeldunud selle ehitamisele raha eraldamast.

Sotsiaalmeedia kasutajad reageerisid Trumpi sõnadele hämmingu ja pilgetega.