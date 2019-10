Raport: Süüria režiim kasutab oma kodanike peal ebainimlikke piinamisvõtteid

Tellijale

Äsja avaldatud raport toob esile julmuse ja ebainimliku kohtlemise, mida Süüria võimude kätte langenud inimesed kogema on pidanud. Diktaator Assadi režiimi on korduvalt süüdistatud inimõiguste raskes rikkumises ja koguni oma kodanike vastu keemiarelvade kasutamises.

Võrgustiku teatel on Süüria režiim alates 2011. aastast kinni pidanud 1,2 miljonit inimest. Neist 130 000 viibivad endiselt vangistuses või on kadunuks jäänud.

Rõhutatakse, et sõna «kinnipidamine» on Süürias mõne teise riigiga võrreldes saavutanud sootuks teistsuguse tähenduse. Kui enamikes riikides on kinnipidamise või vahistamise puhul olemas õiguslikud reeglid, siis Süürias need puuduvad.