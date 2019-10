Nokia aktsia kukkus Helsingi börsil üle 20 protsendi

Võrgutooteid valmistava Nokia kasum püsis juuli ja septembri vahel eelmise aasta tasemel. Ettevõtte puhastulu oli sel perioodil 478 miljonit eurot, eelmisel aastal vastav summa 487 miljonit eurot. Seda võib pidada heaks, kui arvesse võtta seda, et Nokia prognoosis eelmise poolaastaaruande prognoosi kohaselt selle aasta kolmandat kvartalit «nõrgaks».

«Mitmed äritegevused õnnestusid hästi ning me ootame tugevat neljandat kvartalit, mille puhastulu peaks olema kindel,» sõnas Suri pressiteates.

Samas tõdes Suri, et osa Nokia poolt varasemalt räägitud 5G-tehnoloogia ohtudest on nüüd realiseerumas. Tema sõnul mõjutas Nokiat 5G-tehnoloogia kõrge hinnatase, äritegevuse keerulisus Hiinas ning hinnasurve seoses esimeste 5G-tehnoloogia lepingutega.

Nokia aktsia on võrreldes eilsega odavnenud umbes euro võrra – kui tänaseks on see langenud 3,60 euro juurde, siis eile oli selle väärtus 4,72 eurot. Pressiteate sõnul üritatakse suurendada ettevõtte 5G-tehnoloogia investeeringuid, jätkata investeeringuid kasvavatele äritoimingutele ning tugevdada Nokia sularahareservi.