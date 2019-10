USA kaitseminister kritiseeris Türgi vägede sissetungi Põhja-Süüriasse ja riigi välispoliitikat

Türgi sõjaline operatsioon Süürias seab ohtu regioonis viimastel aastatel saavutatud edu, ütles Esper Brüsselis mõttekojas Saksa Marshalli Fond (GMF).

«Türgi pani meid kõiki väga halba olukorda,» ütles ta, lisades, et Ankara peab naasma varasema käitumise juurde vastutustundliku ja usaldusväärse liitlasena.

USA juhitav sõjaline koalitsioon ja Süüria kurdi väed on liitlased võitluses äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu.

«Ühendriikide otsus tuua vähem kui 50 sõdurit rünnakutsoonist ära langetati pärast seda, kui meile tehti vägagi selgeks, et president Erdoğan on langetanud otsuse» väed üle piiri saata, sõnas kaitseminister, kes lisas, et ta ei kavatsenud seada nende sõdurite elu ohtu võimaliku sõjalise kokkupõrke pärast USA liitlasega NATO-s.