Inglismaal veokist leitud surnud olid Hiina kodanikud

Politsei jätkab 25-aastase veokijuhi Mo Robinsoni ülekuulamisega, keda kahtlustatakse mõrvas. Põhja-Iirimaa politsei on läbi otsinud kaks hoonet ning Briti võimud uurivad juhtumi võimalikku seost kuritegelike rühmitustega.

Praeguseks on selge, et veos jõudis Thamesi jõe ääres asuvasse Purfleeti Belgiast Zeebruggest. Eile avastati Graysi linnas Waterglade'i tööstuspargist veoautost 38 täiskasvanu ja ühe teismelise surnukehad.

Belgia prokuratuur on samuti uurimise algatanud, lootes jõuda jälile juhtumiga seotud isikutele.

Prokuratuuri pressiesindaja sõnul saabus konteiner Zeebruggesse üleeile kell 14.29, sama päeva pärastlõunal alustati selle transportimist Purfleeti. Selge pole see, kas hiinlased olid konteineris juba varasemast või juhtus see Belgias.

Essexi politsei arvas esialgu, et veos võis olla pärit Bulgaariast, kuid hiljem teatati, et ilmselt saabus see riiki Belgia kaudu. Bulgaaria võimude teatel oli veoauto registreeritud Bulgaarias ühele Iiri kodanikule kuuluva ettevõtte nimele.