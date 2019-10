Rootsi Demokraadid on meeste seas kõige populaarsem partei

Eile Dagens Nyheteri avaldatud ja küsitlusfirma Ipsos läbiviidud küsitluse põhjal hääletaks Rootsidemokraate juba 23 protsenti valijatest, kui valimised toimuksid täna. Peaministripartei sotsiaaldemokraatide toetus on 24 protsenti.

Dagens Nyheteri ja Ipsose hinnangul on Rootsi Demokraatide suur toetus tingitud sel sügisel alanud diskussioonist jõuguvägivalla ja integratsiooni üle.

Sotsiaaldemokraadid on juba pikka aega mures oma toetajate üleminekust Rootsi Demokraatide valijate hulka. Eelmise aasta valimistel hääletas sotsiaaldemokraatide poolt 28,3 protsenti valijatest, Rootsi Demokraatide hääletesaak jäi 17,5 protsendi juurde.

Rootsi rahvusringhäälingu SVT täna avaldatud küsitluse andmed on vähem dramaatilisemad. Selle järgi on sotsiaaldemokraatide toetus 25,8 protsenti ja Rootsi Demokraatide toetus 20,5 protsenti. SVT küsitluse valim on Dagens Nyheteri ja Ipsose omast ka suurem. SVT teatel ei ole erakondade toetustes mingeid suuri muudatusi sel sügisel toimunud.