Allikad: Zelenskõi tundis survet uurida Bideneid enne ametisseastumist

Zelenskõi kohtus 7. mail paari oma nõunikuga Kiievis, et arutada energiaküsimusi. Selle asemel kulus kolm tundi kestnud vestlusest enamik kahele küsimusele: kuidas tulla toime Trumpi ja tema ihuadvokaadi Rudy Giuliani uurimisenõudmisega ning kuidas vältida Zelenskõi sattumist USA valimistesse, ütlesid kohtumise üksikasjadega kursis allikad.

Kohtumine toimus enne Zelenskõi ametissevannutamist, kuid umbes kaks nädalat pärast seda, kui Trump õnnitles Zelenskõid valimisvõidu puhul 21. aprillil, ütlesid allikad uudisteagentuurile Associated Press.

Pole täpselt teada, mida liidrid tol päeval arutasid, ning pole selge, kas Trump palus Joe Bideni ja tema poja Hunteri uurimist just sel hetkel.

Kolme allika versioonid erinevad küsimuses, kas Zelenskõi viitas kohtumisel nõunikega tollele 21. aprilli telefonikõnele. Kuid kõik allikad väidavad, et Ukraina vastvalitud president oli teadlik Trumpi survest uurida endist asepresidenti Bidenit ja tema poja Hunteri äritegevust.

Ukraina uus riigipea teadis juba toona, et hädavajalik sõjaline toetus võib sõltuda sellest, kas ta jääb Ukraina kõige tähtsama liitlase USA poliitika suhtes erapooletuks või mitte, kirjutas AP.

7. mai kohtumisel viibisid Zelenskõi kaks kõrgeimat nõunikku Andri Jermak ning Andri Bogdan, ütlesid allikad. Samuti viibis ruumis Andri Koboljev, kes juhib Ukraina riiklikku maagaasifirmat Naftogaz, ning ameeriklane Amos Hochstein, kes kuulub ettevõtte järelevalvenõukokku. Hochstein on endine diplomaat, kes nõustas Bidenit Ukraina küsimustes USA presidendi Barack Obama võimuajal.

Valge Maja on avalikustanud telefonikõne sisu vaid osaliselt. Telefonikõnest tehtud kokkuvõttes ärgitas Trump Zelenskõid ja Ukraina rahvast viima ellu reforme, suurendama jõukust ja juurima välja korruptsiooni.

Trump on öelnud, et ta avaldab 21. aprilli telefonikõne protokolli, kuid Valge Maja kolmapäeval ei täpsustanud, millal või isegi kas see tegelikult ka juhtub.