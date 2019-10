Soomes elavat topeltkodakondsusega meest süüdistatakse Erdoğani solvamises

Türgi ametivõimud on esitanud rahvusvahelise õigusabi palve Pirkanmaa piirkonnakohtule. Tamperes elav Soome ja Türgi kodakondsusega mees Tomas Vurunbigi on kutsutud novembris Pirkanmaa piirkonnakohtusse ülekuulamisele.

«Tegemist on internetis levitatud informatsiooniga, mis on väidetavalt olnud solvav,» ütles mehe advokaat Kaarle Gummerus.

President Erdoğan on süüdistuses ära märgitud kui tunnistaja.

Gummeruse sõnul tehakse praegu selgeks, kas Soome riigil on kohustust pakkuda Türgile rahvusvahelist õigusabi või kas on alust keeldumiseks. Soome ei anna rahvusvahelist õigusabi, kui seda nõudval riigil on probleeme inimõiguste ja põhivabadustega, mille hulka kuuluvad näiteks sõnavabadus ja mõttevabadus.