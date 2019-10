Kellest võiks saada Vladimir Putini mantlipärija?

Tellijale

«Temast oleks vastutustundetu ära minna, tormata välja ilma mantlipärijat nimetamata. Arvan, et iga vastutustundlik poliitik peaks kindlustama võimu jätkumise,» ütles Kisseljov, nimetades mantlipärija valimist normaalseks üleilmseks tavaks. Samas rõhutas ta, et valija peaks seejärel otsustele hinnangu andma.

Kisseljov ütles õpilastele, et USA eelmine president Barack Obama valis välja Hillary Clintoni täpselt samamoodi nagu Boriss Jeltsin valis välja Putini. Vahe on tema väitel vaid selles, kuidas valijad otsusele vastasid.

Kisseljovi väitesse valijate eelistuste kohta tasub aga suhtuda skeptiliselt, sest praeguseks on selgunud Venemaa ulatuslik sekkumine 2016. aasta USA presidendivalimistesse.

Kisseljovi sõnad olid piisavalt olulised, et teenida ära vastus Kremlist. Täna ütles Putini pressiesindaja Dmitri Peskov, et valimised on kaugel ja keegi ei mõtle veel mantlipärija nimetamise peale.

Putin on ka ise varasemalt tunnistanud, et mõtleb oma mantlipärija leidmise peale. «Loomulikult, võimul olev liider toetab alati kedagi ja see toetus võib olla nimeline, kui toetataval isikul on rahva austus ja usaldus. Lõpuks teevad otsuse alati vene inimesed,» sõnas Putin Financial Timesile juulis.

Ka eelmisel aastal sõnas Putin televisioonis esinedes, et mõtleb alati sellele, kes võiks tema järel riiki juhtima hakata. Toona väitis ta, et esile on kerkinud uus põlvkond juhte, kes on võimelised riigi eest vastutama.