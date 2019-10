Taani uus seadus lubab võtta džihadistidelt kodakondsuse

Seadus on suunatud eeskätt Süürias ja Iraagis äärmusrühmituse Islamiriik (IS) ridades võidelnud Taani kodanike vastu.

Küsimusi tekitas muu hulgas, et asjaosalisi teavitatakse valitsuse otsusest elektrooniliselt, võimalik et ajal, mil nad viibivad konfliktipiirkonnas.

Seadusesse kirjutati ka nn loojanguklausel, mis tähendab, et see kaotab kehtivuse 2021. aasta juulis, kui parlament teisiti ei otsusta.

Taani justiitsminister ütles septembri algul, et Taanist on Lähis-Itta võitlema läinud 36 džihadisti. Neist kümnel on nüüdseks elamisluba ära võetud ja 12 on vangis.