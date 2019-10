Uuring: Suurbritannia on tulvil musta raha

Ühendkuningriigis baseeruvate raamatupidamisfirmade, pankade ja õigusbüroode kaudu on riiki voolanud üle 300 miljardi naela (347 miljardi euro) kahtlast raha, öeldakse üle 400 korruptsiooni- ja rahapesuloo põhjal läbi viidud uuringus.

Transparency pressiesindaja sõnul ulatuvad mõned juhtumid 30 aasta tagusesse aega, kuid enamik on viimasest 10-15 aastast.

«ÜK on kogu maailma korrumpeerunud vara keskus,» jõudis organisatsioon järeldusele.

«See raha on omandatud ÜK-sse ja tema offshore finantskeskustesstesse koondunud kompaniide abiga. Seda investeeritakse siin luksuskinnisvarasse, kasutatakse juurdepääsuks prestiižikatele institutsioonidele ja privilegeeritud elustiilile,» öeldakse raportis.

Raport võtab kokku: «Märkimisväärne osa sellest rahast on omandanud need, kes on neile usaldatud võimu isiklikes huvides kuritarvitanud.»