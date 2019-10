Trump tühistas Valge Maja New York Timesi ja Washington Posti tellimuse

«Me ei uuendanud oma tellimust, täpselt nii. See saab olema maksumaksjatele märkimisväärne sääst,» ütles Valge Maja pressiesindaja Stephanie Grisham AFP-le.

Trump ütles esmaspäeval oma suurele lemmikule ja teda soodsas valguses näitavale kanalile Fox News, et ei tahtnud Timesi ja Posti enam tellida, sest need on «võltsid».