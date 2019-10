Arlanda lennujaamas süttis lennuki mootor

Erik Wildenstam lennuametist ütles Expressenile, et tuli kustutati kiiresti ning nüüd on tegu rohkem reisijate eest hoolitsemisega. Arlanda politseid teavitatakse juhtunust.

«Paistab, et see oli käivitamisel tekkinud mootoririke. Mul pole palju teavet, kuid me töötame selle kallal,» kommenteeris lennupääste juht Frederik Hermansson.

Lennuk kuulub Rootsis, Norras ja Soomes tegutsevale ettevõttele Air Leap ja see pidi lendama Arlandast Karlstadi. Lennufirma turundusjuht Emelie Ahlin kinnitas, et tegu on nende lennukiga. Ta ei osanud täpsustada, mis võis põlengu põhjustada, kuid ütles, et asja uuritakse.