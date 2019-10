Guineas avaldasid presidendi vastu meelt kümned tuhanded inimesed

Mitmed meeleavaldajad olid rõivastatud punasesse, mis sümboliseeris varasematel protestimarssidel hukkunud inimesi. Opositsiooni andmetel on tapetud kümme inimest. Võimuesindajate info kohaselt on surma saanud kaheksa meeleavaldajat ja üks sandarm.

Condé on endine opositsionäär, kes sai 2010. aastal Aafrika riigi esimeseks demokraatlikult valitud presidendiks, kuid tema valitsusaega on saatnud meeleavalduste mahasurumine.

Läinud kuul tegi Condé avalikkusele üleskutse valmistuda referendumiks ja valimisteks. See tõi kaasa spekulatsiooni, et president üritab vabaneda kahe ametiaja piirangust. Presidendivalimised on plaanis korraldada järgmise aasta lõpus.