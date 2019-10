Jaapani kaubandusminister pani skandaali tõttu ameti maha

«Tema ametissemääramise vastutus lasub minul ning palun rahvalt vabandust sellise olukorra põhjustamise eest,» lausus Abe ajakirjanikele. Siiski rõhutas ta, et peab nüüd kiirelt edasi liikuma, sest riik ei saa kaubanduse vallas teist seisakut endale lubada.

Üks ajaleht kirjutas varem, et Sugawara saatis 2006.-2007. aastal oma valimisringkonnas toetajatele matuseraha, kalleid meloneid, krabisid ja teisi kinke. Selliseid makseid peetakse annetusteks, mis rikuvad Jaapani valimisseadust.

Neljapäeval avaldas teine leht veel üksikasju Tokyos Nerima ringkonnas tehtud väidetavatest maksetest. Näib, et just see kajastus pani Sugawara ametist lahkumise.