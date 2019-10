Silmaringi avardav: USA Navajo indiaanlaste oma riik

«Navajode riik ei ole pelgalt reservaat. Ühendriikide föderaalvalitsusega sõlmitud lepingute alusel on neil enda hallata riigi edelaosas, Arizona, Utah, New Mexico territooriumidel 71 000 ruutkilomeetrit. See on suurim ala, mis on Ühendriikides praegu ühe indiaani rahva käes. Navahode rahvaarv on umbes 350 000. Neil on oma valitud valitsus ja juhtkond. Kuid USA föderaalvalitsusel on muidugi kõige üle üldkontroll,» rääkis Raud.