USA tahab tankid Süüria naftaväljadele saata

Fox News peab kõige tõenäolisemaks USA soomustehnika saatmise sihtkohaks Conoco gaasitehast Deir Ezzori linna lähedal, kus möödunud aasta veebruaris toimus kokkupõrge USA eriväelaste ning Venemaa Wagner grupi palgasõdurite vahel.

Väljaande andmeil pärineksid tankid üksustest, mis juba Lähis-Idas paiknevad. CNNi teatel leiab vägede liikumine aset küllaltki varsti.

Newsweeki allikate kohaselt ootab otsus Valge Maja heakskiitu ja jutt käib poole soomusbrigaadi lahingüksuse pataljoni saatmisest, kuhu kuuluks umbes 30 Abrams tanki. Washington Post teatas, et koos tankidega viiakse sinna ka lahingumasinad Bradley. Meedias on teatatud, et naftaväljadele võidakse saata umbes 500 sõjaväelast.

USA Abrams tank. FOTO: Cpl. Israel Chincio/11th Marine Expeditionary Unit/Scanpix

Newsweeki teatel oleks tankide saatmise eesmärgiks ISISe, Süüria valitsusvägede, Iraani ja nende liitlaste Ida-Süüria naftaväljadelt eemal hoidmine.

Reuters vahendas anonüümseks jääda soovinud kaitseametniku sõnu. «Üheks USA ja meie partnerite poolt ISISe vastases võitluses saavutatud suurimaks eesmärgiks oli Ida-Süüria naftaväljade üle kontrolli haaramine – see on ISISe jaoks hädavajalik tuluallikas. Peame ISISe sellest kasumist eemale hoidma. Kindlustamaks, et ei oleks tagasitulekut,» ütles ta.

«USA on pühendunud oma positsiooni tugevdamisele lisavägesid viies, koostöös meie Süüria Demokraatlike Jõudude partneritega Kirde-Süürias, et vältida nende naftaväljade langemist ISISe või teiste destabiliseerivate osapoolte kätesse.»

Teine USA ametnik rääkis Reutersiga samuti anonüümselt ja kinnitas, et USA kaitseminister Mark Esper ning staabiülemate komitee ülem kindral Mark Milley valmistavad ette variante, mida presidendile tutvustada.

Trump on tagasi tõmmanud oma plaane Süüriast täielikult väed välja tuua, sest tema otsus teenis kongressilt ära vihase reaktsiooni. Trumpi mõistsid hukka ka mõjuvõimsad vabariiklased, kelle hinnangul andis president rohelise tule Türgi poolt pikalt plaanitud rünnakule kurdide vastu Süürias, kes olid USA peamiseks liitlaseks võitluses ISISega.

Türgi poolt toetatud Süüria mässulised. FOTO: BAKR ALKASEM/AFP/Scanpix

Praeguseks on USA väed lahkunud kurdide kontrollitud aladelt, kus Türgi viis kurdide vastu läbi operatsiooni Rahuallikas. Türklaste operatsioon on nüüdseks peatunud ning Türgi ja Venemaa teinud omavahel kokkuleppe, millega loodi nn turvatsoon Süüria piirialadele.

Donald Trump. FOTO: Shawn Thew/ZUMAPRESS/Scanpix

Ameeriklaste osaline taandumine tähendas Venemaa jaoks võimalust piirkonnas suurem mõjuvõim haarata. USA ametnikud muretsevad ka, et Iraani poolt toetatud jõud Süürias võivad kaosest kasu lõigata.

«Väike osa USA vägedest jääb Süürias alale, kus neil naftat on. Me kaitseme seda ja otsustame, mida sellega tulevikus teeme,» ütles Trump eile. President vihjas kurdide aladel paiknevatele naftaväljadele ja ka väikesele baasile Al-Tanfis.

Igasugune USA vägede kohalolek tähendaks, et neid tuleks kaitsta võimalike rünnakute eest. Reuters märgib, et naftarikkad Süüria alad võivad ISISe kõrval sihtmärgiks olla näiteks ka Venemaa või Iraani poolt toetatud jõududele Süürias.

Tulekahju Süüria naftatehases. FOTO: DELIL SOULEIMAN/AFP/Scanpix