USAs vangi mõistetud Maria Butina pääseb kodumaale

Siiani on Butina ainuke Venemaa kodanik, kellele on USA-l õnnestunud määrata reaalne vanglakaristus valimistesse sekkumise juurdluse käigus.

Butina ise on öelnud, et viibis Ühendriikides magistrikraadi omandamiseks ja selleks, et aidata tugevdada USA-Vene suhteid. Pärast kohtuotsuse teatavaks tegemist väitis ta Vene ajakirjanikele, et talle määratud karistus on absurdne.