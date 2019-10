Zelenskõi kuulsaks teinud produtsendi poeg sai valitsuses magusa koha

Endine koomik ja näitleja Zelenskõi on lubanud Ukraina poliitikat puhastada ja võimuladvikusse uusi nägusid tuua. Riigpea on aga saanud kriitikat seoses mõne personaliotsustega.

Probleem pole õigupoolest selles, et Aleksandr Rodnjanskõi oleks ebapädev. Tegu on Cambridge’i ülikooli haridusega ökonomistiga, kes töötas Zelenskõi nõunikuna juba varem ja aitas kokku panna tema majandusprogrammi pärast valituks osutumist.

Rahul ei olda hoopis kommunikatsiooniga. Valitsusallikad ütlesid Reutersile, et tänaseks on Rodnjanskõist saanud Zelenskõi peamine majandusnõunik, kuid avalikult pole sellest midagi teada antud.

34-aastase Rodnjanskõi sõnul oli teada, et tema nimi võib ametikõrgendusele ebavajalikku tähelepanu tõmmata. «Administratsioonis töötavad inimesed ütlesid mulle, et mu perekonnanimi on riskifaktor, et see võib juba iseenesest skandaal olla. Seda öeldi mulle juba enne, kui ma olin üldse otsustanud, kas soovin valitsusega liituda või mitte.»