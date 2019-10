Orbán: Türgi operatsioon Süürias on Ungari huvides

Türgi alustas 9. oktoobril sõjalist operatsiooni, et tõrjuda Süüria kurdi võitlejad piirist eemale ja luua sinna turvaala, kuhu on kavas saata osa Süüria sõja jooksul Türki põgenenud 3,6 miljonist süürlasest.

Orbáni sõnul on tsoon konfliktide ja lahingute hinnaga sõjaliselt stabiliseerunud ning võimaldab Süüria põgenikel Türgist kodumaale naasta.

«Siis lähevad sajad tuhanded Türgist Kreekasse, Kreekast Balkanile ja Balkanilt kas Ungari või Horvaatia piirile,» hoiatas ta ja rõhutas, et Ungari huvides on see ära hoida.