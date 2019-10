Finnairi lennupersonal kasutas lennu ajal reisijatele mõeldud wifit

Lennu ajal reisijatele mõeldud wifi-võrku kasutanud töötajaid ähvardavad noomitused ja lahtilaskmised. «On tõesti juhtunud, et osa lennupersonalist on meie instruktsioone eirates kasutanud lennu ajal internetivõrku, mis on mõeldud vaid klientidele,» tõdes Finnairi kommunikatsioonijuht Arja Suominen. «See on neile täielikult keelatud.»