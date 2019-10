Rändlevad kotkad tegid Vene teadlased rahast lagedaks

«Nad olid terve suve Kasahstanis levist väljas ja nüüd kui nad on jõudnud superkallisse Iraani ja Pakistani, saadavad nad sadu sõnumeid oma asukohtadega,» kirjutas Vene röövlindude uurimis- ja kaitsevõrgustiku teadlane Igor Karjakin.

«Nad jätsid meid tõesti rahatuks, me pidime võtma laenu, et jälitusseadet toita,» kirjutas Karjakin Facebookis.

Nüüdseks on linnusõbrad panustanud juba piisavalt, et tasuda aasta jagu mobiiliarveid.

«Inimesed saadavad endiselt raha, seega on lootust, et me saame kotkaste SIM-kaarte töös hoida kuni nad tulevad varasuvel oma pikalt reisilt tagasi Venemaale, kus mobiilside nii kallis ei ole,» lisas teadlane.