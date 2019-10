Minister: NATO on huvitatud Ukraina kogemustest sõjas Venemaaga

«NATO näeb meid partnerina. Meil on tema toetus. Kui varem tuli see abi vormis, siis nüüd on see kogemuse jagamine. Meil on kogemus, mille saime traagilisel viisil: viieaastases sõjas Venemaaga. Ühelgi neist (alliansi) riikidest ei ole sellist kogemust ja me loodame, et nad seda ka ei saa. Nad mõistavad, et me saame anda neile vähem kui nemad saavad meile anda,» ütles Zahhorodnjuk reedel Brüsselis ajakirjanikele, osaledes NATO ja Afganistani-missiooni partnerriikide kaitseministrite kohtumisel.