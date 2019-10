Santiagos nõudis ligi miljon inimest presidendi tagasiastumist

Piñera vabandas presidendipaleest tehtud pöördumises esmalt suutmatuse eest kriisi ette näha ja ütles, et valitsus võttis «alandlikkuse ja selgusega vastu sõnumi, mille tšiillased on meile saatnud».

Piñera lubas ka riiklikku toetust miinimumpalga tõstmiseks 350 000 peesole (482 USA dollarit) kuus ja ütles, et valitsus juurutab ka tervisekindlustuse ravimitele, mis on Tšiilis piirkonna ühed kallimad.

Rahutused on nõudnud seni 19 inimelu, 584 inimest on saanud viga ja 2410 on vahistatud, selgus riikliku inimõiguste instituudi andmetest. Viite surma seostatakse julgeolekujõudude tegevusega.