Moskva: USA vägedel ei ole õigust kaitsta Süüria naftavälju

«Washingtoni tegevus Süüria idaosa naftaväljade võtmisel oma relvajõudude kontrolli alla on ebaseaduslik,» ütles Konašenkov, kommenteerides USA kaitseministri Mark Esperi teadet, et USA sõjavägi tugevdab positsioone Süüria Deir Ezzori provintsis eesmärgiga kaitsta naftavälju.

Iraagi piiri ääres Deir Ezzoris asuvad naftaväljad on praegu USA liitlaste, kurdide juhitud Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) kontrolli all.

Esper ütles reedel, et USA saadab naftavälju kaitsma soomusväed, kelle missioon on takistada äärmusrühmitusel Islamiriik (IS) saada ligipääsu ressurssidele, mis võiksid aidata sellel korraldada rünnakuid piirkonnas, Euroopas ja Ühendriikides.