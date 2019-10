USA-st välja saadetud Maria Butina jõudis Moskvasse

Butina kuulutas pärast Moskvasse saabumist ajakirjanikele, et ei anna kunagi alla, sest tal pole selleks õigust. «Venelased ei anna alla,» lisas ta.

«Mul on väga hea meel kodus olla. Ma olen väga tänulik kõigile, kes mind toetasid, Vene kodanikele, kes mind aitasid ja minu nimel kirju kirjutasid,» ütles Butina.

USA prokurörid on öelnud, et kuigi Butina tegutses avalikult ja tal puuduvad sidemed Vene luureteenistustega, kujutas ta endast Ühendriikidele ohtu.

Butina ise on öelnud, et viibis Ühendriikides magistriõppes õppimiseks ja selleks, et aidata tugevdada USA-Vene suhteid.