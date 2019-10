Erdoğan: Sotši leppe nurjumise korral puhastame piiriala kurdidest ise

See võimaldab Türgil patrullida aladel, mis ei ole osa Ankara pealetungist.

Ähvardusele vaatamata ütles Erdoğan laupäeval, et Türgi on suuresti saavutanud oma eesmärgi luua turvatsoon enda kaitsmiseks YPG ja äärmusrühmituse Islamiriik (IS) riismete rünnakute eest.