Tšiili sõjavägi tühistas pealinnas öise liikumiskeelu

«Praegused tingimused lubavad meil otsustada, et pealinna piirkonnas liikumiskeeldu ei kehtestata,» teatas sõjavägi avalduses.

Piñera ütles pärast suurmeeleavaldust, et ta «kuulis rahva sõnumit».

Piñera ütles Twitteri postituses, et «tänane ulatuslik, rõõmus ja rahumeelne marss, kus tšiillased nõudsid õiglasemat ja toetavamat Tšiilit, avab suurepäraseid teid tuleviku ja lootuse jaoks».

«Me kõik kuulsime sõnumit. Me kõik oleme muutunud. Ühtsuse ja jumala abiga liigume mööda teed Tšiili poole, mis on parem kõigi jaoks,» lisas ta.

Tšiili rahutused algasid oktoobri keskpaigas Santiagos metroopileti hinnatõusu üle ning on kasvanud suuremaks meeleavalduseks majandusliku ebavõrdsuse vastu.

Rahutused on nõudnud seni 19 inimelu, 584 inimest on saanud viga ja 2410 on vahistatud, selgus riikliku inimõiguste instituudi andmetest. Viite surma seostatakse julgeolekujõudude tegevusega.