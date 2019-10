Californias võib elektrita jääda kaks miljonit inimest

Tegemist on ettevaatusabinõuga, sest osariigis möllavad suured maastikupõlengud ja tormituuled. Kardetakse, et tugev tuul võib maha paisata elektriliine ja need põhjustavad uusi põlenguid.

Energiafirma Pacific Gas & Electric on langenud kriitika alla aeglase reageerimise ja hoolimatuse tõttu, sest California läbi aegade kõige rohkem kahju tekitanud maastikupõleng süttis eelmisel aastal just mahakukkunud elektriliinist. Samal põhjusel on süttinud ka mitmeid väiksemaid põlenguid. Kriitikute hinnangul on ettevõte hooletusse jätnud oma elektrivõrkude ja seadmete korrashoiu.