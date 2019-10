Barcelonas avaldasid taas meelt sajad tuhanded inimesed

«Ma tunnen ennast väga vihasena. Vägivald mulle ei sobi, kuid ma arvan murranguid on vaja nagu me oleme näinud Tšiilis ja Ecuadoris. On erinevaid viise meelt avaldada, kuid meil on kõigil üks eesmärk ja selleks on iseseisvus,» ütles protestimarsil osalenud 26-aastane infotehnik Marc, kes ei soovinud perekonnanime avaldada.