Trump: ISISe juht suri nagu koer

Tellijale

«Ta suri nagu koer, ta suri nagu argpüks,» lausus Trump ISISe liidri kohta ja lisas, et jälgis kaks tundi kestnud operatsiooni Valge Maja läänetiivas kriisiruumis.

Kuna luureandmetele tuginedes oli teada, et Barisha küla lähistel asuva redupaiga peaukse juurde olid seatud lõksud, laskusid Ühendriikide sõdurid kaheksalt helikopterilt ja lasid maja seintesse augud, et hoonesse siseneda, vahendab The Guardian.