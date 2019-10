Tšiili president tühistas eriolukorra

2018. aasta märtsis presidendina teist ametiaega alustanud Piñera on 15 kuu jooksul läbi viinud juba kaks valitsusremonti.

Tšiili rahutused algasid oktoobri keskpaigas Santiagos metroopileti hinnatõusu üle ning on kasvanud suuremaks meeleavalduseks majandusliku ebavõrdsuse vastu.

Rahutused on nõudnud seni 19 inimelu, 584 inimest on saanud viga ja 2410 on vahistatud, selgus riikliku inimõiguste instituudi andmetest. Viite surma seostatakse julgeolekujõudude tegevusega.