Argentina presidendivalimised võitis Alberto Fernandez

Keskvalimiskomisjoni info kohaselt on loetud 75 protsenti häältest.

Fernandez on kogunud 47,36 portsenti häältest, millest piisab võitmiseks esimeses voorus. Peamiseks rivaaliks olnud ametisolev president Mauricio Macri on saanud 41,22 protsenti häältest.

"See on Argentinale hea päev," rõõmustas Fernandez ajakirjanikega vesteldes. Fernandezi asepresidendikandidaat on ekspresident Cristina Kirchner.