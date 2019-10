California kuberner kuulutas põlengutega seoses välja eriolukorra

Osariigi eri osades lõõmab juba rohkem kui kümme erinevat põlengut. Nendest suurim on levinud juba 12 000 hektari suurusele alale. Kahjutulest vaid kümme protsenti on saadud kontrolli alla.

California ametiisikud hoiatasid laupäeval, et äärmuslikud ilmaolud aitavad kaasa osariigi põhjaosas möllavate maastikupõlengute levikule, kohalikele elanikele on antud evakueerimiskäsk ja miljoneid inimesi ähvardab elektrita jäämine.

Californias võib elektrita jääda 2,7 miljonit inimest, sest kohalik energiafirma võib olla sunnitud voolu välja lülitama, hoiatasid laupäeval USA võimuesindajad ja ajaleht New York Times. Tegemist on ettevaatusabinõuga, sest kardetakse, et tugev tuul võib maha paisata elektriliine ja need põhjustavad uusi põlenguid.