Uruguay presidendivalimistel on juhtimas Daniel Martinez

Paremtsentristliku Rahvapartei kandidaat ja endine senaator Luis Lacalle Pou on teisel kohal 30 protsendiga häältest.

Uruguayd on pikka aega peetud rahu ja stabiilsuse kantsiks tihti turbulentses regioonis, kuid see staatus on sattunud küsimärgi alla julgeolekuolukorra halvenemise tõttu. 2018. aastal registreeriti Uruguays rekordilised 414 tapmist, mis oli 45 protsenti rohkem kui aasta varem.