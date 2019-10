Pidu läbi: Usbekistan keelab suurejoonelised pulmad ja peied

Usbekistani võimud on juba mõnda aega püüdnud panna piiri pillavate pidude korraldamisele riigis, kus 11,4 protsenti elanikest elab allpool vaesuspiiri ning keskmine kuupalk jääb 180 euro kanti.

Läinud kuul võttis riigi parlament vastu seaduse, mis kehtestab pulmapidude suurusele piirangud: lubatud on kutsuda maksimaalselt 250 külalist, esineda võib kuni kaks muusikakollektiivi ning autokolonn ei tohi olla üle kolme sõiduki pikk.

Kuigi avalikkusest on kostnud juba tänulikke hääli, sest nii saavad inimesed vältida üle jõu käivaid kulutusi, mida muidu neilt oodataks, siis senaator Iqbol Mirzo on mures, et perekonnad ei suuda tasuda võimalikke trahve.