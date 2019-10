Soome peaminister soovib vähendada soomlaste lihatarbimist

Peaminister Antti Rinne sõnul tuleb kliimamuutustega võitlemiseks kasutada kõiki võimalikke vahendeid. Ta ei välistanud ka majandusteadlaste väljapakutud ideed piirata bensiini ja diisli müüki. «Ma ei kanna maha ühtegi varianti enne, kui seda on uuritud ja analüüsitud, kas see on hea variant asjaga tegelemiseks,» ütles peaminister pühapäeval YLE raadiosaates.