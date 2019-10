Netanyahu sõnul tahab Iraan rünnata Iisraeli ka Jeemenist

Netanyahu kohtus esmaspäeval Jeruusalemmas USA rahandusministri Steven Mnuchiniga. Ta õnnitles Ühendriikide president Donald Trumpi äärmusrühmituse Islamiriik (IS) liidri Abu Bakr al-Baghdadi surma puhul ja ärgitas Trumpi valitsust Iraanile uusi sanktsioone kehtestama.

«Iraan tahab arendada juhitavat laskemoona, rakette, mis suudavad tabada Lähis-Idas mistahes sihtmärke täpsusega viis kuni kümme meetrit,» ütles peaminister.

«Nad tahavad paigutada need Iraaki ja Süüriasse ning muuta Liibanoni 130 000 raketti juhitavateks,» ütles Netanyahu.

Iisraeli peaminister ütles, et sama on Teheran hakanud tegema ka Jeemenis, et ka sealt oleks võimalik Iisraeli rünnata.

Netanyahu viitas septembris korraldatud rünnakule Saudi Araabia naftataristule ja ütles, et selle taga oli Iraan. Teheran on oma seotust rünnakuga eitanud ja selle on omaks võtnud Iraani toega Jeemeni mässulised.

Mnuchini sõnul jagavad Ühendriigid seisukohta, et Iraan on ohuks piirkonnale ja maailmale laiemalt. Ta lubas, et USA jätkab «maksimaalse surve kampaaniat» islamivabariigi vastu.

«Me survestame aina rohkem ja rohkem,» ütles rahandusminister.