Ratas: ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks olemine tähendab vastutusrikkama ajajärgu algust välispoliitikas

Ratas kinnitas kohtumisel, et Eesti jaoks tähendab aastatel 2020-2021 julgeolekunõukogu liikmeks olemine välispoliitika uue, varasemast vastutusrikkama ajajärgu algust.

«Koht julgeolekunõukogu laua ääres annab Eestile erakordse võimaluse rääkida kaasa maailmapoliitikas ning seeläbi panustada stabiilsuse ja julgeoleku kindlustamisse,» sõnas Ratas. «Teisalt on see aga kohustus seista meile oluliste väärtuste eest ning tuua nõukogu aruteludesse väikeste riikide vaatenurk ja tegutseda ühiseid huve kaitstes nende eestkõnelejana.»

Peaministri sõnul soovib Eesti julgeolekunõukogu liikmena tugevdada konstruktiivset koostööd nii ÜRO peasekretäri Guterrese kui ka teiste nõukogu liikmetega. «Selles rollis peame suhtlema riikidega üle maailma ja mõnikord tuleb meie lugu seletada algusest peale. Kes oleme, kust tuleme ja mida mõtleme. See on suurepärane võimalus rääkida meie digilugu või jagada oma teadmisi ja kogemusi tõhusa valitsemise ja nutikate e-lahenduste valdkonnas,» ütles Ratas.

«Eesti roll ÜROs on kasvanud käsikäes meie riigi arenguga. Tänaseks oleme muutunud doonorriigiks, kes pakub teistele arengukoostööd ja humanitaarabi ning panustab rahvusvahelistesse kriisiohje- ja rahuvalvemissioonisse,» selgitas Ratas.

Lisaks rääkisid Ratas ja Guterres kliima ja keskkonnateemadest laiemalt, mis tulevikus üha enam saavad mõjutama rahvusvahelisi suhteid, rahu ja julgeolekut. Peaminister tunnustas peasekretäri juhtrolli kliimateemas ning kinnitas, et ka Eesti valitsus on seadnud need küsimused oma poliitiliseks prioriteediks. Kohtumisest võttis osa ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kes rääkis peasekretäriga ÜRO rollist hariduskoostöö edendamisel.