Süüria kurdide sõnul võtsid nad DNA-proovi al-Baghdadi aluspesult

Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) nõunik Polat Can avaldas andmed luuretöö kohta, mis viis äärmusrühmituse juhi tapmiseni USA eriüksuste operatsioonis.

«Alates 15. maist oleme töötanud koos CIA-ga (Luure Keskagentuuriga), et leida al-Baghdadi ja teda lähedalt jälgida,» lausus ta.

«Al-Baghdadi vahetas oma elukohta väga sageli,» märkis Polat Can, lisades, et nende agendil õnnestus pääseda majja, kus IS-i liider arvati end varjavat.

«Meie oma allikas, kel õnnestus al-Baghdadini jõuda, tõi al-Baghdadi aluspesu, et viia läbi DNA-test ja teha 100 protsenti kindlaks, et kõnealune isik on al-Baghdadi ise,» kirjutas nõunik Twitteris.