Valge Maja ametnik nägi Ukraina survestamises julgeolekuriski

Vindman märgib, et Trumpile lähedane diplomaat, suursaadik Euroopa Liidus Gordon Sondland oli see, kes Danõljukki juurdlust alustama veenis.

«Ma märkisin suursaadik Sondlandile, et tema avaldused on sobimatud, et taotlusel uurida Bidenit ja tema poega ei ole midagi tegemist riikliku julgeolekuga,» on öeldud tunnistuses.