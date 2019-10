Hongkongi aktivistil Joshua Wongil ei lubata valimistel kandideerida

Wong, kes on demokraatialiikumise üks prominentsemaid isikuid, süüdistas valitsust «poliitilises sõelumises» pärast seda, kui valimisametnik tunnistas kehtetuks tema ülesseadmise novembris korraldatavatel valimistel.

Hongkongi valitsuse kõneisik ütles meedia järelepärimisele vastates, et Wongi ülesseadmine kuulutati kehtetuks, kuna ta pooldab Hongkongi «enesemääramist». See on aga vastuolus selle Hiina autonoomse piirkonna põhiseadusega.