Afganistani ametnik: Taliban peaks võimu tõestamiseks relvarahu tegema

Julgeolekunõunik Hamdullah Mohib kritiseeris teravalt Talibani ja USA nüüdseks katkenud kõnelusi, kust Afganistani valitsus oli välja jäetud. Viimastel päevadel on tulnud signaale Washingtoni kavatsusest kõnelustega jätkata.

Mohibi väitel ei suuda Taliban enam ühtse tervikuna toimida ja mõned tema komandörid on läinud üle Islamiliidu (IS) poolele.

«Kui Taliban tõesti tahab rahu, peaksid nad tõestama, kui suur kontroll on neil oma komandöride üle ja kuivõrd nood rühmituse käskudele alluvad,» ütles julgeolekunõunik pressikonverentsil.

Vaatlejad on aegajalt tõstatanud küsimuse Dohas baseeruva Talibani poliitilise tiiva ja Afganistanis tegutsevate väejuhtide omavahelistest suhetest.

Mässulised on korduvalt relvarahuüleskutsed tagasi lükanud, aga möödunud aastal nõustusid nad kolmeks päevaks relvad maha panema.

Mohib, Afganistani endine suursaadik USA-s, rõhutas, et tulevastesse läbirääkimistesse tuleks kaasata valitsus, aga ka Pakistan, keda süüdistatakse Talibani toetamises.

«Pakistan peaks andma tagatise, et ta ei toeta Talibani ega ühtki teist seesugust rühmitust, ja ei anna neile pelgupaika,» ütles ta.

USA püüdis terve eelmise aasta Talibaniga rahuleppeni jõuda. See näinuks ette tuhandete Ameerika sõdurite väljaviimist ning julgeolekutagatist Talibanile.

Jõuti juba teatada, et kõnelused on lõpusirgel, kui president Donald Trump septembris need surnuks kuulutas ja peatas.