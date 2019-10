Pekingi uued moraalijuhised ärgitavad hiinlasi käituma välismaal patriootlikult

Juhised, kus rõhk on asetatud patriotismi edendamisele, kutsuvad muuhulgas üles kehtestama rahvuslikku etiketti näiteks hümni laulmise, lipu heiskamise ja kommunistlikusse parteisse astumise tseremoonia puhul.

New Yorgi Fordhami juuraülikooli õigusprofessori ja Hiina-eksperdi Carl Minzneri sõnul on juhiste eesmärgiks defineerida n-ö head käitumist. «See hõlmab kõike, alates eetikatundidest, mida sa tahad, et su lapsed omandaksid, ja Põrsas Peppa lugude lugemisest kuni poliitilisemate käsitlusteni kodaniku voorustest,» selgitas ta.