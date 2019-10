Tuletõrjujad California osariigis USA läänerannikul on nüüd silmitsi juba enam kui tosina maastikupõlenguga, neist viimane – Getty tulekahju – lahvatas eile Los Angelase lähistel ning põhjapool San Francisco ligidal levib laastav Kincade’i tulekahju endiselt üha suuremale alale.

Suve lõpp ja sügis on Ameerika Ühendriikides maastikupõlengute kõrghetk, sest põud, kuumus ja tugev tuul loovad tulekahjude süttimiseks ja levimiseks soodsad olud.

Osariigi põlengutes on hävinud üle 380 ruutkilomeetri maastikku .

Kincade'i põleng San Francisco kandis on sundinud kodust pagema 200 000 inimest .

Iga aastaga on põlengud muutunud aga üha laastavamaks ja ohvriterohkemaks. Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni andmeil on küll maastikupõlengute arv Ühendriikides kahanenud, kuid nende ulatus ja intensiivsus on kasvanud.