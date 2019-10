Ukrainas idaosa konfliktitsoonis Zolotes algas vägede lahutamine

«Enne Normandia formaadi kohtumist lahutatakse väed kooskõlastatud kohtades. Zolotes käib lahutamine otse praegu. Me alustame tänasest... See on vahetult lahutusjoonel asuvate vägede tagasitõmbamine,» ütles Ukraina välisminister Prõstaiko Mariupolis ajakirjanikele.

«Miks me viivitasime? Sest meil on vaja, et see ei oleks lihtsalt tagasitõmbamine, seda peab kontrollima ja kinnitama OSCE erivaatlusmissioon. Me andsime neile aega ettevalmistusteks,» märkis Prõstaiko.