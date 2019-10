Euroopa riigid murravad endiselt pead ISISe naiste ja laste kojutoomise üle

Kui seni on suurem osa riike keeldunud tagasi võtmast Süüria ülerahvastatud ja viletsates laagrites hoitavaid ISISe võitlejate välismaalastest perekonnaliikmeid, siis nüüd on mitmes riigis nende saatus uuesti arutlusele võetud, sest segane olukord Türgi rünnaku alla sattunud Põhja-Süürias on loonud ohu, et nende liikumise ja tegevuse kontrollimine muutub edaspidi veelgi keerulisemaks.