Microsoft: Moskvaga seotud häkkerid ründavad spordi- ja dopinguühendusi

Microsoft on tuvastanud märkimisväärsed küberrünnakud dopinguvastaste võimude ja spordiühenduste vastu üle maailma. Rünnakute taga on Microsofti sõnul rühmitus nimega Strontium ehk Fancy Bear/APT28.

Maailma Antidopinguagentuur (WADA) vaatab läbi kahtlustusi, et Venemaa manipuleeris Moskva dopingulabori andmetega. Just see labor on keskse tähtsusega Venemaa riiklikus dopinguskandaalis, mis lahvatas enne 2016. aasta Rio suveolümpiat.