Tasutud arvete tõttu jäi Hispaania proua 15 aastaks muumiana oma korterisse

Hispaania politsei leidis naise mumifitseerunud surnukeha eelmisel neljapäeval pärast seda, kui Rivera Hernándeze nõole meenus üle paljude aastate, et tal oli tädi. Tuletõrjujad sisenesid naise korterisse rõdu kaudu, sest Rivera Hernández oli jätnud võtmed lukuauku.

Rivera Hernández oli surnud vannis käies loomulikku surma. Tänu niiskusele ja täpselt sobivale ventilatsioonile oli tema laip vannis mumifitseerunud. Ajalehe El Mundo andmeil oletasid arstid, et naine oli surnud 14–16 aastat tagasi.

Viis aastat tagasi märkas naaber, et jõulutuledest oli jäänud kaabel rippuma Rivera Hernándeze rõdul ning sissemurdmist peljanud mees kutsus politsei.

«Nad tulid ja lõikasid kaabli katki,» lausus 78-aastane Emilio Muñoz. «Ma käskisin ühel politseinikul vaadata korterisse, sest juba tükk aega ei olnud me temast midagi kuulnud. Ta kas oli surnud või oli midagi juhtunud. Me vaatasime postkasti ja nägime elektriarveid, aga kuna eelmised olid makstud, siis ma ütlesin endale, et ta peab olema endiselt elus. Mida enamat ma oleks saanud teha?»